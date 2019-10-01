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Сегодня, 15:15

В Элисте прошла проверка строительных работ


Сегодня заместители главы столичной администрации проинспектировали ход выполнения работ 13 объектов по нацпроектам: «Безопасные и качественные дороги», «Демография», «Жилье и городская среда». Как показала проверка, есть отставания по срокам строительных работ на аллее у дома Правительства. Один из контрактов был заключен позже.

Это связано с жалобой, которую подал в антимонопольную службу один из участников аукциона. Также есть проблемы на дорожном участке проспекта Чонкушова.

Недалеко от дома номер 17 в четвертом микрорайоне под землей обнаружен котлован со старыми инженерными сетями. А вот по дорожным работам по улице Бимбаева смогли определиться только после 6 аукционов.

В летний период на 30 процентов произошло удорожание битума и бордюрного камня. Потому контракты, рассчитанные на строительство двух километров дороги стали не выгодны подрядчику.

К тому же под автомагистралью расположены уже изношенные водопроводные коммуникации. За 8 месяцев произошло 24 прорыва. В результате - на замену одного километра водопровода муниципалитетом были выделены дополнительные финансовые средства.



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