В Элисте прошла проверка строительных работ

Сегодня заместители главы столичной администрации проинспектировали ход выполнения работ 13 объектов по нацпроектам: «Безопасные и качественные дороги», «Демография», «Жилье и городская среда». Как показала проверка, есть отставания по срокам строительных работ на аллее у дома Правительства. Один из контрактов был заключен позже.



Это связано с жалобой, которую подал в антимонопольную службу один из участников аукциона. Также есть проблемы на дорожном участке проспекта Чонкушова.



Недалеко от дома номер 17 в четвертом микрорайоне под землей обнаружен котлован со старыми инженерными сетями. А вот по дорожным работам по улице Бимбаева смогли определиться только после 6 аукционов.



В летний период на 30 процентов произошло удорожание битума и бордюрного камня. Потому контракты, рассчитанные на строительство двух километров дороги стали не выгодны подрядчику.



К тому же под автомагистралью расположены уже изношенные водопроводные коммуникации. За 8 месяцев произошло 24 прорыва. В результате - на замену одного километра водопровода муниципалитетом были выделены дополнительные финансовые средства. Сегодня заместители главы столичной администрации проинспектировали ход выполнения работ 13 объектов по нацпроектам: «Безопасные и качественные дороги», «Демография», «Жилье и городская среда». Как показала проверка, есть отставания по срокам строительных работ на аллее у дома Правительства. Один из контрактов был заключен позже.Это связано с жалобой, которую подал в антимонопольную службу один из участников аукциона. Также есть проблемы на дорожном участке проспекта Чонкушова.Недалеко от дома номер 17 в четвертом микрорайоне под землей обнаружен котлован со старыми инженерными сетями. А вот по дорожным работам по улице Бимбаева смогли определиться только после 6 аукционов.В летний период на 30 процентов произошло удорожание битума и бордюрного камня. Потому контракты, рассчитанные на строительство двух километров дороги стали не выгодны подрядчику.К тому же под автомагистралью расположены уже изношенные водопроводные коммуникации. За 8 месяцев произошло 24 прорыва. В результате - на замену одного километра водопровода муниципалитетом были выделены дополнительные финансовые средства.



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