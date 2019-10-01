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Сегодня, 18:16

В Калмыкии состоялся фестиваль адаптивного спорта


Более двухсот участников собрались в степной столице на фестиваль адаптивного спорта «Элиста - город равных возможностей». Это третий по счету слет. Соревнования проводились по 12 дисциплинам.

Принять участие мог каждый человек от 14 лет с ограниченными возможностями здоровья, главное, желание и стремление.

Стрельба из пневматической винтовки собрала самое большое количество участников. Из желающих проверить свою меткость и ловкость, выстроилась целая очередь.

Раньше 17-летний Максим Романов из Черноземельского района никогда не занимался этим видом спорта, однако после десятиминутной тренировки попадает в цель.

В стенах этнокультурной гимназии - шахматные баталии и шашки. Сражения на доске доступны почти каждому, поэтому организаторы постарались сохранить устоявшиеся правила.

Здесь же – турнир по настольному теннису. А уже на стадионе люди с ограниченными возможностями здоровья борятся за звание лучших в 9 видах спорта. Уже во второй раз присоединились к фестивалю адаптивного спорта и 12 ставропольчан из городов - Ипатово и Благодарный.

34 –летний Роман Боярчук принимает участие сразу в 3 дисциплинах – в легкоатлетическом забеге, настольном теннисе и стрельбе.

«Здесь главное не победа, а участие», уверена 41 –летняя Виктория Нохашкиева. Эта на вид «хрупкая» женщина смогла поднять 12 –килограммовую гирю, аж, 27 раз и сразу оказалась в лидерах.

В спортивных состязаниях принимали участие и 11 спортсменов из Элистинского психоневрологического интерната. Среди них 39-летний Дмитрий Григорук. Его лучший результат в пауэрлифтинге – жим лежа 80-килограммовой штанги.

Финансируется фестиваль за счет субсидий из республиканского бюджета и на средства спонсоров. Инициатива его проведения принадлежит председателю республиканской общественной организации инвалидов «Новая жизнь» Александру Каманджаеву.

Проблемы со здоровьем у всех разные, но общее - неподдельный азарт и желание победить. По итогам спортивных соревнований было разыграно 32 комплекта наград. Всего призерами и победителями фестиваля стали 96 участников. Они получили грамоты, медали, кубки и памятные призы.



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