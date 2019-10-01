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Сегодня, 18:01

Cамолет совершил экстренную посадку


Сегодня самолет, следовавший из Москвы в Элисту, совершил экстренную посадку в Воронеже около 12 часов по местному времени. Информацию об этом подтвердили в элистинском аэропорту и сообщили, что причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Его госпитализировали с подозрением на инфаркт.

В авиакомпании «Азимут» пояснили, что борт вылетел из Воронежа в 13.01. И в 14.05 приземлился в Элисте.



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