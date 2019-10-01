В Элисте прошло заседание аридных территорий

Актуальные проблемы регионального развития обсуждают на заседании круглого стола в институте исследований аридных территорий. В этом году научное учреждение отмечает 20-летие. На повестке дня: дефицит водных ресурсов, угнетенное состояние пастбищ и деградация земель.



Для мониторинга проблемных зон сотрудники института выезжают в полевые экспедиции. Результаты исследований в виде аналитической записки, отправляются в органы исполнительной власти.



Увеличение поголовья скота и повышенная норма выпаса приводит к засорению и регрессии пастбищ. Это обстоятельство объясняют глобальными неблагоприятными процессами, в числе которых и деградация земель. Актуальные проблемы регионального развития обсуждают на заседании круглого стола в институте исследований аридных территорий. В этом году научное учреждение отмечает 20-летие. На повестке дня: дефицит водных ресурсов, угнетенное состояние пастбищ и деградация земель.Для мониторинга проблемных зон сотрудники института выезжают в полевые экспедиции. Результаты исследований в виде аналитической записки, отправляются в органы исполнительной власти.Увеличение поголовья скота и повышенная норма выпаса приводит к засорению и регрессии пастбищ. Это обстоятельство объясняют глобальными неблагоприятными процессами, в числе которых и деградация земель.



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