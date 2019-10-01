Бату Хасиков провел в прием граждан

Бату Хасиков принял участие в приеме граждан, который провел заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко в режиме видеоконференцсвязи. Как отметил глава Калмыкии на своей странице в соцсетях, обсуждались вопросы водоснабжение сельских населенных пунктов.



Многодетная мама из села Садовое Сарпинского района обратилась с вопросом об организации центрального водоснабжения. Сейчас вода поступает из артезианских скважин по изношенным трубопроводам. Из-за чего пользоваться им можно только в летнее время. В остальное – жители используют привозную.



Как отметил Хасиков работы по строительству магистрального водовода к Садовому уже ведутся. На реконструкцию разводящих сетей внутри села, бурение скважин и другие необходимые работы предусмотрено более 95 миллионов рублей из бюджетов всех уровней. И до конца 2021 года население райцентра Сарпинского района будет обеспечено чистой водой.



Со своей стороны Сергей Кириенко попросил подготовить перечень наиболее острых вопросов по водоснабжению, которые были включены в индивидуальную программу развития региона.



И сказал, что рекомендует федеральному правительству рассмотреть предложения региона и профинансировать их в приоритетном порядке, чтобы к следующему году все они были завершены. Бату Хасиков принял участие в приеме граждан, который провел заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко в режиме видеоконференцсвязи. Как отметил глава Калмыкии на своей странице в соцсетях, обсуждались вопросы водоснабжение сельских населенных пунктов.Многодетная мама из села Садовое Сарпинского района обратилась с вопросом об организации центрального водоснабжения. Сейчас вода поступает из артезианских скважин по изношенным трубопроводам. Из-за чего пользоваться им можно только в летнее время. В остальное – жители используют привозную.Как отметил Хасиков работы по строительству магистрального водовода к Садовому уже ведутся. На реконструкцию разводящих сетей внутри села, бурение скважин и другие необходимые работы предусмотрено более 95 миллионов рублей из бюджетов всех уровней. И до конца 2021 года население райцентра Сарпинского района будет обеспечено чистой водой.Со своей стороны Сергей Кириенко попросил подготовить перечень наиболее острых вопросов по водоснабжению, которые были включены в индивидуальную программу развития региона.И сказал, что рекомендует федеральному правительству рассмотреть предложения региона и профинансировать их в приоритетном порядке, чтобы к следующему году все они были завершены.



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