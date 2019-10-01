В Калмыкии проходит турнир по боксу

Сегодня начинаются полуфинальные поединки Всероссийского турнира по боксу памяти заслуженного тренера России и Таджикистана Церена Балзанова. В Элисту приехали около 80 спортсменов из 20 регионов страны, в их числе мастера международного класса. Калмыкию представляли 2 атлета.



Ренат Генджемалиев накануне выбыл из борьбы за медали, а вот Чингиз Натыров досрочно пробился в финал и выступит в субботу. Главная цель – не столько медаль, сколько путевка на первенство страны. Сегодня начинаются полуфинальные поединки Всероссийского турнира по боксу памяти заслуженного тренера России и Таджикистана Церена Балзанова. В Элисту приехали около 80 спортсменов из 20 регионов страны, в их числе мастера международного класса. Калмыкию представляли 2 атлета.Ренат Генджемалиев накануне выбыл из борьбы за медали, а вот Чингиз Натыров досрочно пробился в финал и выступит в субботу. Главная цель – не столько медаль, сколько путевка на первенство страны.



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