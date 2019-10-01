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Сегодня, 13:03

Здесь и сейчас: о Всероссийском грантовом конкурсе Росмолодежи


На «Радио Калмыкии» сегодня - очередной выпуск интерактивной общественно-политической программы «Здесь и сейчас». Гости студии – победители Всероссийского грантового конкурса Росмолодежи. Ребята расскажут об открытии первого молодежного медиацентра в регионе и о том, какая программа ожидает участников.

«Здесь и сейчас» выйдет в эфир в 13 часов 14 минут на частоте 102,7 FМ. Также смотрите видеотрансляцию на канале «Радио Калмыкии» в YouTube.



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