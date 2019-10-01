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Сегодня, 12:55

В Элисте продолжается II Международный форум


В эти минуты продолжается секционная работа в рамках II Международного форума «Один пояс-один путь: образование, наука, культура», который проводит КалмГУ при поддержке министерства науки и высшего образования России и Института Конфуция. Действуют дискуссионные площадки.

Как отметили участники, востоковедческие исследования выступают в качестве важнейшего звена межрегионального, международного сотрудничества с Китаем, Монголией, Казахстаном, Узбекистаном и российскими регионами. Накануне приглашенные ученые поделились результатами исследований.

Среди обсуждаемых тем: роль алфавита и звукобуквенного стандарта слова при изучении китайского языка или закономерности сотрудничества Узбекистана и КНР на современном этапе.

По итогам было подписано многостороннее соглашение о создании временного научного коллектива для реализации проекта «Взаимодействие кочевой и оседлой цивилизации: языковые и историко-культурные аспекты».



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