В Элисте продолжается II Международный форум

В эти минуты продолжается секционная работа в рамках II Международного форума «Один пояс-один путь: образование, наука, культура», который проводит КалмГУ при поддержке министерства науки и высшего образования России и Института Конфуция. Действуют дискуссионные площадки.



Как отметили участники, востоковедческие исследования выступают в качестве важнейшего звена межрегионального, международного сотрудничества с Китаем, Монголией, Казахстаном, Узбекистаном и российскими регионами. Накануне приглашенные ученые поделились результатами исследований.



Среди обсуждаемых тем: роль алфавита и звукобуквенного стандарта слова при изучении китайского языка или закономерности сотрудничества Узбекистана и КНР на современном этапе.



По итогам было подписано многостороннее соглашение о создании временного научного коллектива для реализации проекта «Взаимодействие кочевой и оседлой цивилизации: языковые и историко-культурные аспекты». В эти минуты продолжается секционная работа в рамках II Международного форума «Один пояс-один путь: образование, наука, культура», который проводит КалмГУ при поддержке министерства науки и высшего образования России и Института Конфуция. Действуют дискуссионные площадки.Как отметили участники, востоковедческие исследования выступают в качестве важнейшего звена межрегионального, международного сотрудничества с Китаем, Монголией, Казахстаном, Узбекистаном и российскими регионами. Накануне приглашенные ученые поделились результатами исследований.Среди обсуждаемых тем: роль алфавита и звукобуквенного стандарта слова при изучении китайского языка или закономерности сотрудничества Узбекистана и КНР на современном этапе.По итогам было подписано многостороннее соглашение о создании временного научного коллектива для реализации проекта «Взаимодействие кочевой и оседлой цивилизации: языковые и историко-культурные аспекты».



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