В Калмыкии отмечают всемирный День хлеба

Сегодня всемирный День хлеба. Это и профессиональный праздник работников отрасли, и, конечно же, дань уважения продукту. Сегодня, как и во все времена, в любой стране мира хлебобулочные изделия пользуются неизменной любовью. Во все времена ему отводилось самое почетное место на столе, он был и остается символом жизни.



А в Элисте сейчас пользуется популярностью хлеб из муки тритикале - гибрида пшеницы и ржи, который вобрал в себя все полезные свойства двух сортов зерна. Такая буханка содержит аминокислоты, витамины и микроэлементы, которые так необходимы для хорошего самочувствия. Сегодня всемирный День хлеба. Это и профессиональный праздник работников отрасли, и, конечно же, дань уважения продукту. Сегодня, как и во все времена, в любой стране мира хлебобулочные изделия пользуются неизменной любовью. Во все времена ему отводилось самое почетное место на столе, он был и остается символом жизни.А в Элисте сейчас пользуется популярностью хлеб из муки тритикале - гибрида пшеницы и ржи, который вобрал в себя все полезные свойства двух сортов зерна. Такая буханка содержит аминокислоты, витамины и микроэлементы, которые так необходимы для хорошего самочувствия.



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