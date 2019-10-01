Состоится премьера сериала «Екатерина. Самозванцы»

На следующей неделе на нашем канале – самая ожидаемая премьера сезона – «Екатерина. Самозванцы». Продолжение исторической драмы о судьбе великой императрицы.



Власть Екатерины и ее престол под угрозой. В Европе княжна Тараканова объявила себя дочерью и наследницей Елизаветы Петровны. На юге России разгорается бунт, возглавляемый другим самозванцем - Емельяном Пугачевым.



Даже в собственных покоях Екатерина не может чувствовать себя в безопасности – во дворце зреет заговор… «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ».



Большая премьера на канале Россия. Смотрите с понедельника в 21 час. На следующей неделе на нашем канале – самая ожидаемая премьера сезона – «Екатерина. Самозванцы». Продолжение исторической драмы о судьбе великой императрицы.Власть Екатерины и ее престол под угрозой. В Европе княжна Тараканова объявила себя дочерью и наследницей Елизаветы Петровны. На юге России разгорается бунт, возглавляемый другим самозванцем - Емельяном Пугачевым.Даже в собственных покоях Екатерина не может чувствовать себя в безопасности – во дворце зреет заговор… «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ».Большая премьера на канале Россия. Смотрите с понедельника в 21 час.



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