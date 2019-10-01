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Сегодня, 13:20

В Элисте состоялся вечер памяти Валентины Ильцарановой


Сегодня исполнилось бы 80 лет Валентине Ильцарановой. В Национальной библиотеке состоялся вечер памяти знаменитой певицы. Главными гостями встречи стали студенты. Им удалось поближе познакомиться с творчеством народной артистки и насладиться красотой ее песен, в исполнении учащихся музыкального училища имени Петра Чонкушова.

Юные музыканты исполнили любимые композиции, которые увековечили имя Валентины Ильцарановой в истории культуры Калмыкии. Ведь представить калмыцкое искусство без её песен также невозможно, как родную степь без переливов жаворонка.

Вокальный талант у Валентины Бадминовны проявился в раннем детстве. Ребенком она много времени проводила с бабушкой, знатоком фольклора. Они вместе изучали эпос «Джангар», пели народные песни.

После депортации Валентина Ильцаранова поступила в училище имени Гнесиных. Затем стала солисткой государственного ансамбля «Тюльпан». Каждая песня в ее исполнении становилась шедевром.

Песня «Элстин вальс» Петра Чонкушова на слова Алексея Балакаева для народа стала символом новой жизни, их молодости и становления калмыцкой республики. Эта композиция звучала на каждой улице, в каждом дворе.

- Когда она спела «Элстин вальс» впервые, после сибирских холодов ощутили, горячее тепло родной степи и свободы,- вспоминает заслуженный работник культуры Иван Басангов.

Как рассказывала сама певица, ее любимым занятием был поиск новых песен. Она часто отправлялась, в так называемые фольклорные экспедиции, по сельским поселениям. Так и была найдена песня «Ээжин дун», которая стала визитной карточкой Ильцарановой.

Во время гастролей в Китае, Индии и Франции, зрители встречали «Ээжин дун» неизменными овациями. Валентина Бадминовна считала, что язык не может быть преградой, когда поется о маме.

Анна Очкаева отмечает, что является представителем поколения, которому посчастливилось услышать песни вживую и насладиться прекрасным тембром певицы.

И главная задача для нее познакомить студентов с творчеством Валентины Ильцарановой. Впрочем, есть ребята, которые о «степном жаворонке» знают с детства.

На вечере памяти прозвучали произведения, благодаря которым Валентина Бадминовна навсегда останется в памяти калмыцкого народа. Выйдя весной в степь, вновь и вновь можно будет слышать трели жаворонков, а значит, и её песни, словно созданные самой природой.



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