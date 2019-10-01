Глава Калмыкии поздравил победителей конкурса Фонда президентских грантов. В июле его представители провели в Элисте семинар для действующих и потенциальных участников. В результате 6 некоммерческих организаций из степной республики выиграли грантовую поддержку – более 12 миллионов рублей.



Бату Хасиков поблагодарил фонд за плодотворное сотрудничество. Говоря о победителях, глава региона отметил, что они достойно справитесь с осуществлением проектов.



И посоветовал не расстраиваться тем, кто не попал в число лучших, подчеркнув, что до 25 ноября они могут подать заявки на конкурс 2020 года. Глава Калмыкии поздравил победителей конкурса Фонда президентских грантов. В июле его представители провели в Элисте семинар для действующих и потенциальных участников. В результате 6 некоммерческих организаций из степной республики выиграли грантовую поддержку – более 12 миллионов рублей.Бату Хасиков поблагодарил фонд за плодотворное сотрудничество. Говоря о победителях, глава региона отметил, что они достойно справитесь с осуществлением проектов.И посоветовал не расстраиваться тем, кто не попал в число лучших, подчеркнув, что до 25 ноября они могут подать заявки на конкурс 2020 года.



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