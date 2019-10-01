В Калмыкии затянулась реализация комфортной городской среды

Около ста миллионов рублей будет выделено в будущем году на благоустройство общественных территорий. Это чуть меньше, чем в нынешнем. Об этом сообщили в ходе заседания межведомственной комиссии по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».



Реализация проекта затянулась в Элисте и в Лагани, отметили участники. Отчет держали представители муниципалитетов. По требованиям федеральной программы, до 30 ноября в столице должны быть благоустроены «Парк Победы» и аллея у Дома правительства.



Эти объекты финансируются сразу из трех источников: федеральной, республиканской и местной казны. Начальник отдела городского хозяйства администрации столицы Елена Урванцева пояснила причину задержки.



По словам исполняющего обязанности министра ЖКХ и энергетики Евгения Мамутова, главная задача - оправдать ожидания жителей. И напомнил, что реализация федеральной программы требует четкой работы и эффективного использования денежных средств.



Причем в определенные сроки. И чтобы такая ситуация не сложилась в будущем году, Мамутов потребовал исключить любые риски, связанные с задержкой проекта.



Ну а в Лагани при благоустройстве общественной территории «Малая площадь» представители регионального ОНФ выявили ряд нарушений. На их устранение ушло время.



Как рассказывает руководитель регионального штаба Баатр Мергульчиев, в Элисте также был выявлен вопиющий факт: в 7 микрорайоне посадили 50 туй в обычных полиэтиленовых пакетах.



Нареканий, в том числе по несоответствию работ дизайн-проекту, немало. При том, что создание комфортных условий для жителей – главная цель, отметили участники.



Между тем стало известно, что на благоустройство общественных территорий в будущем году будет направлено порядка ста миллионов рублей. Насколько эффективно и качественно будут освоены средства, зависит от муниципальной власти.



В качестве положительных примеров - Ики-Бурульский, Городовиковский и Приютненский районы. На территории благоустраиваемых объектов в этих муниципалитетах установили освещение, качественные бордюры, проложили новые тротуары. Около ста миллионов рублей будет выделено в будущем году на благоустройство общественных территорий. Это чуть меньше, чем в нынешнем. Об этом сообщили в ходе заседания межведомственной комиссии по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».Реализация проекта затянулась в Элисте и в Лагани, отметили участники. Отчет держали представители муниципалитетов. По требованиям федеральной программы, до 30 ноября в столице должны быть благоустроены «Парк Победы» и аллея у Дома правительства.Эти объекты финансируются сразу из трех источников: федеральной, республиканской и местной казны. Начальник отдела городского хозяйства администрации столицы Елена Урванцева пояснила причину задержки.По словам исполняющего обязанности министра ЖКХ и энергетики Евгения Мамутова, главная задача - оправдать ожидания жителей. И напомнил, что реализация федеральной программы требует четкой работы и эффективного использования денежных средств.Причем в определенные сроки. И чтобы такая ситуация не сложилась в будущем году, Мамутов потребовал исключить любые риски, связанные с задержкой проекта.Ну а в Лагани при благоустройстве общественной территории «Малая площадь» представители регионального ОНФ выявили ряд нарушений. На их устранение ушло время.Как рассказывает руководитель регионального штаба Баатр Мергульчиев, в Элисте также был выявлен вопиющий факт: в 7 микрорайоне посадили 50 туй в обычных полиэтиленовых пакетах.Нареканий, в том числе по несоответствию работ дизайн-проекту, немало. При том, что создание комфортных условий для жителей – главная цель, отметили участники.Между тем стало известно, что на благоустройство общественных территорий в будущем году будет направлено порядка ста миллионов рублей. Насколько эффективно и качественно будут освоены средства, зависит от муниципальной власти.В качестве положительных примеров - Ики-Бурульский, Городовиковский и Приютненский районы. На территории благоустраиваемых объектов в этих муниципалитетах установили освещение, качественные бордюры, проложили новые тротуары.



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