В Калмыкии началась кампания по уплате имущественных налогов

Кампания по уплате имущественных налогов началась в степном регионе. «Начни с себя» – так называется акция, проводимая ведомством. Ее уже поддержали администрация главы Калмыкии, аппарат регионального правительства и Народный Хурал. Присоединиться к ней может любой желающий.



Отметим, что рассылка уведомлений осуществляется без вложения квитанций. Оплатить теперь можно по QR-коду, штрих-коду или уникальному индексу документа в любом отделении банка, через банкоматы или интернет сервисы налоговой. Кампания по уплате имущественных налогов началась в степном регионе. «Начни с себя» – так называется акция, проводимая ведомством. Ее уже поддержали администрация главы Калмыкии, аппарат регионального правительства и Народный Хурал. Присоединиться к ней может любой желающий.Отметим, что рассылка уведомлений осуществляется без вложения квитанций. Оплатить теперь можно по QR-коду, штрих-коду или уникальному индексу документа в любом отделении банка, через банкоматы или интернет сервисы налоговой.



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