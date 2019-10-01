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Сегодня, 12:44

В Калмыкии началась кампания по уплате имущественных налогов


Кампания по уплате имущественных налогов началась в степном регионе. «Начни с себя» – так называется акция, проводимая ведомством. Ее уже поддержали администрация главы Калмыкии, аппарат регионального правительства и Народный Хурал. Присоединиться к ней может любой желающий.

Отметим, что рассылка уведомлений осуществляется без вложения квитанций. Оплатить теперь можно по QR-коду, штрих-коду или уникальному индексу документа в любом отделении банка, через банкоматы или интернет сервисы налоговой.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

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