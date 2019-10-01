В школах возможны перебои с поставкой продуктов питания

Около 30 миллионов рублей составляет задолженность городского управления образования перед поставщиками продуктов питания, которые снабжают сырьем школы и детские сады Элисты. Это долги десятилетней давности. А тем временем, на сегодняшний день столичный бюджет испытывает дефицит в 260 миллионов рублей.



Более 350 килограммов овощей, мясная и молочная продукция, крупы. Все это хранится в закромах детского сада номер 27. Продукты поставляют два раза в неделю местные предприниматели.



- На качество сырья не жалуемся,- говорит заведующая Алевтина Оникова. - Вот только опасаемся, что из-за большой задолженности муниципалитета сразу перед 12 поставщиками, могут возникнуть перебои с доставкой. Пока больших перебоев с поставкой продовольственного сырья в этом детском саду нет.



- Питание организуется по 10-дневному меню, детки едят с удовольствием, - говорит шеф-повар с 12-летним стажем Ирина Романенко.



В рационе обязательно должны присутствовать рыба, мясо, молоко и кисломолочные продукты, а также яйца, злаки, крупы, фрукты и овощи.



Среди тех, кто питается в дошкольных учреждениях, есть и так называемая категория льготников. Как поясняют в столичном ведомстве, многодетные и малообеспеченные семьи компенсацию от 20 до 70 процентов получают своевременно.



Ситуация с горячим питанием детей и подростков в образовательных учреждениях остается на особом контроле у муниципалитета. Все обращения граждан, касающиеся этого вопроса, тщательно отслеживаются.



Как пояснил руководитель городского управления образования Истя Мушаев, позиция предпринимателей ясна, работать бесплатно им экономически невыгодно. Уже создана межведомственная комиссия, которая будет решать эту проблему задолженности.



Как уверяет Истя Мушаев, в муниципалитете сегодня пытаются найти пути выхода из создавшейся ситуации. Более 5 миллионов рублей за сентябрь уже направлено тем, кто поставляет в образовательные учреждения города мясную, молочную и другую сельхозпродукцию местного производства. Около 30 миллионов рублей составляет задолженность городского управления образования перед поставщиками продуктов питания, которые снабжают сырьем школы и детские сады Элисты. Это долги десятилетней давности. А тем временем, на сегодняшний день столичный бюджет испытывает дефицит в 260 миллионов рублей.Более 350 килограммов овощей, мясная и молочная продукция, крупы. Все это хранится в закромах детского сада номер 27. Продукты поставляют два раза в неделю местные предприниматели.- На качество сырья не жалуемся,- говорит заведующая Алевтина Оникова. - Вот только опасаемся, что из-за большой задолженности муниципалитета сразу перед 12 поставщиками, могут возникнуть перебои с доставкой. Пока больших перебоев с поставкой продовольственного сырья в этом детском саду нет.- Питание организуется по 10-дневному меню, детки едят с удовольствием, - говорит шеф-повар с 12-летним стажем Ирина Романенко.В рационе обязательно должны присутствовать рыба, мясо, молоко и кисломолочные продукты, а также яйца, злаки, крупы, фрукты и овощи.Среди тех, кто питается в дошкольных учреждениях, есть и так называемая категория льготников. Как поясняют в столичном ведомстве, многодетные и малообеспеченные семьи компенсацию от 20 до 70 процентов получают своевременно.Ситуация с горячим питанием детей и подростков в образовательных учреждениях остается на особом контроле у муниципалитета. Все обращения граждан, касающиеся этого вопроса, тщательно отслеживаются.Как пояснил руководитель городского управления образования Истя Мушаев, позиция предпринимателей ясна, работать бесплатно им экономически невыгодно. Уже создана межведомственная комиссия, которая будет решать эту проблему задолженности.Как уверяет Истя Мушаев, в муниципалитете сегодня пытаются найти пути выхода из создавшейся ситуации. Более 5 миллионов рублей за сентябрь уже направлено тем, кто поставляет в образовательные учреждения города мясную, молочную и другую сельхозпродукцию местного производства.



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