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Сегодня, 18:34

На канале «Россия» состоится премьера сериала «Екатерина. Самозванцы»


На следующей неделе на нашем канале САМАЯ ОЖИДАЕМАЯ ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА– «Екатерина. Самозванцы». Продолжение исторической драмы о судьбе великой императрицы.

Власть Екатерины и ее престол под угрозой. В Европе княжна Тараканова объявила себя дочерью и наследницей императрицы Елизаветы Петровны. На юге России разгорается бунт, возглавляемый другим самозванцем - Емельяном Пугачевым. Даже в собственных покоях Екатерина не может чувствовать себя в безопасности – во дворце зреет заговор…

Большая премьера на канале «Россия». Смотрите с понедельника в 21:00.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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