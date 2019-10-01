На канале «Россия» состоится премьера сериала «Екатерина. Самозванцы»

На следующей неделе на нашем канале САМАЯ ОЖИДАЕМАЯ ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА– «Екатерина. Самозванцы». Продолжение исторической драмы о судьбе великой императрицы.



Власть Екатерины и ее престол под угрозой. В Европе княжна Тараканова объявила себя дочерью и наследницей императрицы Елизаветы Петровны. На юге России разгорается бунт, возглавляемый другим самозванцем - Емельяном Пугачевым. Даже в собственных покоях Екатерина не может чувствовать себя в безопасности – во дворце зреет заговор…



Большая премьера на канале «Россия». Смотрите с понедельника в 21:00. На следующей неделе на нашем канале САМАЯ ОЖИДАЕМАЯ ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА– «Екатерина. Самозванцы». Продолжение исторической драмы о судьбе великой императрицы.Власть Екатерины и ее престол под угрозой. В Европе княжна Тараканова объявила себя дочерью и наследницей императрицы Елизаветы Петровны. На юге России разгорается бунт, возглавляемый другим самозванцем - Емельяном Пугачевым. Даже в собственных покоях Екатерина не может чувствовать себя в безопасности – во дворце зреет заговор…Большая премьера на канале «Россия». Смотрите с понедельника в 21:00.



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