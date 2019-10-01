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Сегодня, 17:57

Прокуратура Элисты обязала устранить нарушения


Устранить выявленные нарушения должна подрядная организация, осуществляющая ремонт автомобильных дорог в Элисте на участках по улицам 28 Армии, Джангара, Сухэ-Батора и Демьяновская. Представление об этом вынесено столичной прокуратурой, которая выявила отставание от графика.

В частности не восстановлено покрытие тротуаров, пересечений и примыкающих дорожных участков, проезжая часть не обеспечена светофорами, искусственными неровностями.



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