Прокуратура Элисты обязала устранить нарушения

Устранить выявленные нарушения должна подрядная организация, осуществляющая ремонт автомобильных дорог в Элисте на участках по улицам 28 Армии, Джангара, Сухэ-Батора и Демьяновская. Представление об этом вынесено столичной прокуратурой, которая выявила отставание от графика.



В частности не восстановлено покрытие тротуаров, пересечений и примыкающих дорожных участков, проезжая часть не обеспечена светофорами, искусственными неровностями. Устранить выявленные нарушения должна подрядная организация, осуществляющая ремонт автомобильных дорог в Элисте на участках по улицам 28 Армии, Джангара, Сухэ-Батора и Демьяновская. Представление об этом вынесено столичной прокуратурой, которая выявила отставание от графика.В частности не восстановлено покрытие тротуаров, пересечений и примыкающих дорожных участков, проезжая часть не обеспечена светофорами, искусственными неровностями.



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