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Сегодня, 17:43

В Приютном состоялось выездное заседание профильной комиссии


Координация всех направлений антитеррористической деятельности должна быть сконцентрирована в аппарате правительства. С таким предложением на сегодняшнем выездном заседании профильной комиссии в селе Приютное выступил глава республиканского МВД Сергей Никифоров. Председательствовавший на ней глава кабинета министров Юрий Зайцев поддержал эту инициативу.

Кроме того Никифоров напомнил о важности работы с молодёжью и населением, большую часть времени посвящающую интернету. Там же прозвучало напоминание о трагедии, произошедшей год назад в Керчи, когда студент колледжа устроил бойню в учебном заведении.

Представители министерств и ведомств отчитались о проделанной работе. По итогам сегодняшней встречи будет принят ряд решений.



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