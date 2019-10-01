В Приютном состоялось выездное заседание профильной комиссии

Координация всех направлений антитеррористической деятельности должна быть сконцентрирована в аппарате правительства. С таким предложением на сегодняшнем выездном заседании профильной комиссии в селе Приютное выступил глава республиканского МВД Сергей Никифоров. Председательствовавший на ней глава кабинета министров Юрий Зайцев поддержал эту инициативу.



Кроме того Никифоров напомнил о важности работы с молодёжью и населением, большую часть времени посвящающую интернету. Там же прозвучало напоминание о трагедии, произошедшей год назад в Керчи, когда студент колледжа устроил бойню в учебном заведении.



Представители министерств и ведомств отчитались о проделанной работе. По итогам сегодняшней встречи будет принят ряд решений. Координация всех направлений антитеррористической деятельности должна быть сконцентрирована в аппарате правительства. С таким предложением на сегодняшнем выездном заседании профильной комиссии в селе Приютное выступил глава республиканского МВД Сергей Никифоров. Председательствовавший на ней глава кабинета министров Юрий Зайцев поддержал эту инициативу.Кроме того Никифоров напомнил о важности работы с молодёжью и населением, большую часть времени посвящающую интернету. Там же прозвучало напоминание о трагедии, произошедшей год назад в Керчи, когда студент колледжа устроил бойню в учебном заведении.Представители министерств и ведомств отчитались о проделанной работе. По итогам сегодняшней встречи будет принят ряд решений.



Смотреть полный выпуск новостей



