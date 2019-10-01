В Элисте стартовал II Международный форум «Один пояс – один путь: образование, наука, культура». Он проводится с целью укрепления международного сотрудничества в области науки, образования и культуры, расширения научных связей Калмыцкого государственного университета с ведущими вузами и научными институтами России и Китая, активизации потенциала талантливой молодежи.



Основные направления: актуальные вопросы китайского языка и литературы, методика преподавания китайского языка, внешняя и внутренняя политика КНР, экономика КНР и российско-китайские отношения по каждому из этих направлений. А также история, философия и культура Поднебесной.



В центре вниманию и иностранные языки в свете межкультурной коммуникации. В эти минуты продолжается пленарное заседание. Подробнее расскажем в следующем выпуске. В Элисте стартовал II Международный форум «Один пояс – один путь: образование, наука, культура». Он проводится с целью укрепления международного сотрудничества в области науки, образования и культуры, расширения научных связей Калмыцкого государственного университета с ведущими вузами и научными институтами России и Китая, активизации потенциала талантливой молодежи.Основные направления: актуальные вопросы китайского языка и литературы, методика преподавания китайского языка, внешняя и внутренняя политика КНР, экономика КНР и российско-китайские отношения по каждому из этих направлений. А также история, философия и культура Поднебесной.В центре вниманию и иностранные языки в свете межкультурной коммуникации. В эти минуты продолжается пленарное заседание. Подробнее расскажем в следующем выпуске.



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