В Элисте планируется построить новый стадион

Новый стадион планируется построить в Элисте для развития футбола. Это будет универсальное спортивное плоскостное сооружение тысяч на 10-15 тысяч зрителей. Об этом в своем аккаунте в соцсетях сообщал Глава региона Бату Хасиков.



Строительство нового спортивного объекта позволит развивать в Калмыкии целый ряд видов спорта – футбола, легкой атлетики. На сегодняшний день его строительство включено в план социально-экономического развития республики. Новый стадион планируется построить в Элисте для развития футбола. Это будет универсальное спортивное плоскостное сооружение тысяч на 10-15 тысяч зрителей. Об этом в своем аккаунте в соцсетях сообщал Глава региона Бату Хасиков.Строительство нового спортивного объекта позволит развивать в Калмыкии целый ряд видов спорта – футбола, легкой атлетики. На сегодняшний день его строительство включено в план социально-экономического развития республики.



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