Композиции Виктора Цоя звучат на калмыцком инструменте

Широту звучания старинного калмыцкого инструмента оценили далеко за пределами степного региона. Дело в том, что в соцсетях набирает популярность клип, в котором исполняются композиции Виктора Цоя на морин хууре. Автор - артист Национального оркестра Калмыкии Олег Шалбуров.



Под черным чехлом - красивый инструмент, который своей удивительной мелодичностью покорил сердца слушателей многих стран мира. Стал он любимым и для Олега Шалбурова. Впервые он взял его в руки 15 лет назад и по сей день не расстается. Говорит, морин хуур как верный спутник.



Но красота его и в богатстве звучания. В этом убедились те, кто на просторах всемирной паутины увидели видеоклип, в котором исполняются известные и полюбившиеся многим композиции Виктора Цоя на этом древнем инструменте: «Группа крови» и «Кукушка».



К примеру, в пабликах Бурятии они набирают поразительную популярность, говорит автор - участник Национального оркестра Калмыкии Олег Шалбуров.



Казалось бы сложно совместить рок-композиции и этот удивительный инструмент. Но морин хууру подвластно все, самые разные музыкальные направления и жанры, говорит Олег Шалбуров. Этому он учит и детей в детской школе искусств.



Приятно сознавать, говорит он, что с каждым годом интерес к морин хууру возрастает. А значит, возрождаются традиции наших предков, которые мы должны передавать из поколения в поколение.



Соратник Олега, главный дирижер оркестра Баатр Лиджи-Горяев рассказывает, что есть задумка о создании совместного проекта под звуки этого инструмента, который заинтересует людей даже с совершенно другим укладом жизни.



Множество легенд связано с этим инструментом, который появился из глубины веков. Он напоминает настоящего коня. И по форме, и по звучанию. А это говорит о том, что в жизни кочевников четвероногий друг и морин хуур играли важную роль.



Благодаря специфике струн и смычка можно воспроизводить сложнейшие оттенки, говорит музыкант.



До конца года в исполнении артиста национального оркестра в соцсетях появятся несколько клипов, которые еще раз заставят нас насладиться красотой звучания морин хуура. Пока все секреты предстоящего проекта не раскрываются. Но точно известно, что в репертуаре вновь будет Цой. Широту звучания старинного калмыцкого инструмента оценили далеко за пределами степного региона. Дело в том, что в соцсетях набирает популярность клип, в котором исполняются композиции Виктора Цоя на морин хууре. Автор - артист Национального оркестра Калмыкии Олег Шалбуров.Под черным чехлом - красивый инструмент, который своей удивительной мелодичностью покорил сердца слушателей многих стран мира. Стал он любимым и для Олега Шалбурова. Впервые он взял его в руки 15 лет назад и по сей день не расстается. Говорит, морин хуур как верный спутник.Но красота его и в богатстве звучания. В этом убедились те, кто на просторах всемирной паутины увидели видеоклип, в котором исполняются известные и полюбившиеся многим композиции Виктора Цоя на этом древнем инструменте: «Группа крови» и «Кукушка».К примеру, в пабликах Бурятии они набирают поразительную популярность, говорит автор - участник Национального оркестра Калмыкии Олег Шалбуров.Казалось бы сложно совместить рок-композиции и этот удивительный инструмент. Но морин хууру подвластно все, самые разные музыкальные направления и жанры, говорит Олег Шалбуров. Этому он учит и детей в детской школе искусств.Приятно сознавать, говорит он, что с каждым годом интерес к морин хууру возрастает. А значит, возрождаются традиции наших предков, которые мы должны передавать из поколения в поколение.Соратник Олега, главный дирижер оркестра Баатр Лиджи-Горяев рассказывает, что есть задумка о создании совместного проекта под звуки этого инструмента, который заинтересует людей даже с совершенно другим укладом жизни.Множество легенд связано с этим инструментом, который появился из глубины веков. Он напоминает настоящего коня. И по форме, и по звучанию. А это говорит о том, что в жизни кочевников четвероногий друг и морин хуур играли важную роль.Благодаря специфике струн и смычка можно воспроизводить сложнейшие оттенки, говорит музыкант.До конца года в исполнении артиста национального оркестра в соцсетях появятся несколько клипов, которые еще раз заставят нас насладиться красотой звучания морин хуура. Пока все секреты предстоящего проекта не раскрываются. Но точно известно, что в репертуаре вновь будет Цой.



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