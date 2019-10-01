В заповеднике «Черные земли» стартовала выставка

В заповеднике «Черные земли» начала работу интерактивная выставка о краснокнижной птице «Миграционный путь краснозобой казарки». Она организована в рамках международного проекта, который реализуется с 2017 года. В нем участвуют все те страны, через которые пролетают эти редкие представители фауны.



В России краснозобая казарка массово гнездится на Таймыре, Ямале и на Гыданском полуострове. А озеро Маныч-Гудило в Калмыкии является обязательной остановкой на ее миграционном пути.



Выставка представляет собой мобильную конструкцию с интерактивными и мультимедийными элементами. В первую очередь, посетителями экспозиции стали школьники. В заповеднике «Черные земли» начала работу интерактивная выставка о краснокнижной птице «Миграционный путь краснозобой казарки». Она организована в рамках международного проекта, который реализуется с 2017 года. В нем участвуют все те страны, через которые пролетают эти редкие представители фауны.В России краснозобая казарка массово гнездится на Таймыре, Ямале и на Гыданском полуострове. А озеро Маныч-Гудило в Калмыкии является обязательной остановкой на ее миграционном пути.Выставка представляет собой мобильную конструкцию с интерактивными и мультимедийными элементами. В первую очередь, посетителями экспозиции стали школьники.



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