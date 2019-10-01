Элистинское участковое лесничество провело посадку сеянцев в поселке Лола. Всего на территории республики будет высажено более ста девяти гектаров лесных культур. Рост их напрямую зависит от состава почвы. Перед посадкой, ее тщательно обследовали и подготовили методом двухлетнего пара.



Для этого разрыхлили верхний слой, произвели вспашку без применения тяжелой техники, что позволяет сохранить необходимую влагу и защитить поверхность от эрозии. Кроме того, провели двукратную культивацию.



Техника приобретена по линии Федерального агентства лесного хозяйства в рамках реализации регионального и национального проекта «Экология». Почти 20 машин поступили в распоряжение сотрудников ведомства в этом году. Общий объем финансирования превысил 80 млн.



При этом автопарк не обновлялся с 80 годов. Сейчас новые тракторы используются для подготовки почвы. Старые тоже на ходу – занимаются посевом. На сегодня уже посажен мелколистный вяз на 54 гектара земли.



Основная масса растения выращена в Ергенинском питомнике. Эта порода устойчива к нашему климату, потому выбор остановили на нем, говорят специалисты.



Цель лесопосадки – задержка влаги в земле, и как следствие предотвращение ветровой и водной эрозии, что благотворно скажется на плодотворности почвы. Элистинское участковое лесничество провело посадку сеянцев в поселке Лола. Всего на территории республики будет высажено более ста девяти гектаров лесных культур. Рост их напрямую зависит от состава почвы. Перед посадкой, ее тщательно обследовали и подготовили методом двухлетнего пара.Для этого разрыхлили верхний слой, произвели вспашку без применения тяжелой техники, что позволяет сохранить необходимую влагу и защитить поверхность от эрозии. Кроме того, провели двукратную культивацию.Техника приобретена по линии Федерального агентства лесного хозяйства в рамках реализации регионального и национального проекта «Экология». Почти 20 машин поступили в распоряжение сотрудников ведомства в этом году. Общий объем финансирования превысил 80 млн.При этом автопарк не обновлялся с 80 годов. Сейчас новые тракторы используются для подготовки почвы. Старые тоже на ходу – занимаются посевом. На сегодня уже посажен мелколистный вяз на 54 гектара земли.Основная масса растения выращена в Ергенинском питомнике. Эта порода устойчива к нашему климату, потому выбор остановили на нем, говорят специалисты.Цель лесопосадки – задержка влаги в земле, и как следствие предотвращение ветровой и водной эрозии, что благотворно скажется на плодотворности почвы.



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