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Сегодня, 12:43

Элистинское участковое лесничество провело посадку


Элистинское участковое лесничество провело посадку сеянцев в поселке Лола. Всего на территории республики будет высажено более ста девяти гектаров лесных культур. Рост их напрямую зависит от состава почвы. Перед посадкой, ее тщательно обследовали и подготовили методом двухлетнего пара.

Для этого разрыхлили верхний слой, произвели вспашку без применения тяжелой техники, что позволяет сохранить необходимую влагу и защитить поверхность от эрозии. Кроме того, провели двукратную культивацию.

Техника приобретена по линии Федерального агентства лесного хозяйства в рамках реализации регионального и национального проекта «Экология». Почти 20 машин поступили в распоряжение сотрудников ведомства в этом году. Общий объем финансирования превысил 80 млн.

При этом автопарк не обновлялся с 80 годов. Сейчас новые тракторы используются для подготовки почвы. Старые тоже на ходу – занимаются посевом. На сегодня уже посажен мелколистный вяз на 54 гектара земли.

Основная масса растения выращена в Ергенинском питомнике. Эта порода устойчива к нашему климату, потому выбор остановили на нем, говорят специалисты.

Цель лесопосадки – задержка влаги в земле, и как следствие предотвращение ветровой и водной эрозии, что благотворно скажется на плодотворности почвы.



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