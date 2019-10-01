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Вчера, 18:20

В Калмыкии планируют заняться разведением куланов


На территории заповедника «Черные земли» планируют заняться разведением куланов. Возрождение этих краснокнижных животных, которые обитали в калмыцких землях до 18 века, принесет нашей республике экологическую пользу, говорит директор Батаар Убушаев.

Эти дикие лошади участвуют в формировании степи, без них природный рельеф захламляется сорными видами трав. По его словам, поголовья сайгаков для этого недостаточно. На сегодня только в национальном парке «Алтн-Эмель» в Казахстане насчитывается около 4 тысяч куланов.



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