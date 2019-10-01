Элистинская семья стала победителем реалити-шоу «Территория семьи». Целую неделю его участники жили в палаточном городке и проходили самые разные испытания, способствующие сближению родителей и детей. По итогам конкурсных испытаний супруги Чужаевы, воспитывающие пятерых детей набрали наибольшее количество балов.



Активная, творческая и главное дружная. Все это о семье Чужаевых. Мама, папа и пятеро детей. Они неоднократные участники различных конкурсов и мероприятий.



Так в прошлом году они стали лучшими во всероссийских соревнованиях в номинации «Многодетная семья». Участие в реалити-шоу стало для них не просто испытанием, а возможностью еще лучше узнать друг друга.



Учиться поддерживать в сложных ситуациях, решать семейные конфликты. На это были направлены многочисленные испытания конкурса. При этом с каждым участником работали психологи. По итогам всех состязаний Чужаевы набрали наивысшее количество баллов и стали победителями.



- Большая семья – это ежедневная работа с большой нагрузкой и в тоже время с многочисленными радостями. Стараемся жить в одном ритме – рассказывает Наталья.



Пока школьники делают домашнее задание, родители занимаются домашними делами или отдыхают. Особое внимание родители уделяют увлечениям своих детей. Элистинская семья продемонстрировала свои лучшие качества. А наградой за победу в реалити-шоу стала поездка на море. Элистинская семья стала победителем реалити-шоу «Территория семьи». Целую неделю его участники жили в палаточном городке и проходили самые разные испытания, способствующие сближению родителей и детей. По итогам конкурсных испытаний супруги Чужаевы, воспитывающие пятерых детей набрали наибольшее количество балов.Активная, творческая и главное дружная. Все это о семье Чужаевых. Мама, папа и пятеро детей. Они неоднократные участники различных конкурсов и мероприятий.Так в прошлом году они стали лучшими во всероссийских соревнованиях в номинации «Многодетная семья». Участие в реалити-шоу стало для них не просто испытанием, а возможностью еще лучше узнать друг друга.Учиться поддерживать в сложных ситуациях, решать семейные конфликты. На это были направлены многочисленные испытания конкурса. При этом с каждым участником работали психологи. По итогам всех состязаний Чужаевы набрали наивысшее количество баллов и стали победителями.- Большая семья – это ежедневная работа с большой нагрузкой и в тоже время с многочисленными радостями. Стараемся жить в одном ритме – рассказывает Наталья.Пока школьники делают домашнее задание, родители занимаются домашними делами или отдыхают. Особое внимание родители уделяют увлечениям своих детей. Элистинская семья продемонстрировала свои лучшие качества. А наградой за победу в реалити-шоу стала поездка на море.



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