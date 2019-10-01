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Вчера, 18:00

Жители села Приютное приобщаются к здоровому образу жизни


Старшее поколение жителей села Приютное приобщаются к здоровому образу жизни. Проект «С заботой о здоровье», разработанный комплексным центром социального обслуживания, победил на общероссийском конкурсе. Туда поступило более 6 тысяч заявок.

На выигранные средства приобрели беговую дорожку, велотренажер, массажное кресло и инвентарь для тренировок. Теперь пенсионерам поселка Приютное скучать не приходится. Ведь в клубе «Школа здоровья» проходят тренировки по пилатесу, скандинавской ходьбе и ритмик, занимаются на современных тренажерах.

Программа занятий одной группы рассчитана на три месяца. Помимо, физического оздоровления, пенсионерки отмечают и то, что есть возможность пообщаться, поделиться новостями.

Пока в клубе восемь начинающих спортсменов, но число желающих поддерживать здоровый образ жизни растет. Ведь после первых тренировок уже чувствуются результат.

Презентация программы «С заботой о здоровье» состоялась рамках проекта Единой России «Старшее поколение». Кроме физкультурно-оздоровительных услуг, будут проводиться лекции, посвященные профилактике различных заболеваний.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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