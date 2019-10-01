В медицинские учреждения Калмыкии поступило новое оборудование

Новое цифровое оборудование поступило сегодня в медицинские учреждения в рамках реализации целевого регионального проекта. Речь идет о поставке телекоммуникационных комплексов для оснащения врачебных амбулаторий, отделений общей врачебной практики, фельдшерско-акушерских пунктов, а также отделений функциональной диагностики, клинико-диагностических лабораторий и городской поликлиники.



Приобретены 293 автоматизированных рабочих места, а также планшеты, серверное оборудование и сертифицированные операционные системы. Это большое подспорье для медицинских работников, отмечает заместитель министра здравоохранения Галина Динкиева. Новое цифровое оборудование поступило сегодня в медицинские учреждения в рамках реализации целевого регионального проекта. Речь идет о поставке телекоммуникационных комплексов для оснащения врачебных амбулаторий, отделений общей врачебной практики, фельдшерско-акушерских пунктов, а также отделений функциональной диагностики, клинико-диагностических лабораторий и городской поликлиники.Приобретены 293 автоматизированных рабочих места, а также планшеты, серверное оборудование и сертифицированные операционные системы. Это большое подспорье для медицинских работников, отмечает заместитель министра здравоохранения Галина Динкиева.



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