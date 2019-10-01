В республиканском центре соцпомощи прошел семинар

Сегодня в рамках республиканского семинара, который провел центр психологическо-педагогической медицинской соцпомощи, обсудили проведение тестирования несовершеннолетних. В этом году оно состоится в электронном варианте. Дети с 13 до 14 лет будут проходить его с согласия родителей, остальные решают самостоятельно.



Цель мероприятия – методическая поддержка педагогов в деле профилактики раннего выявления употребления наркотиков и психотропных веществ среди учащихся. Об этом же ранее говорили на заседании антинаркотической комиссии при главе региона.



Дело в том, что тест анонимный, в некоторых случаях необходима и проверка родителей, однако, эта процедура добровольная, потому многие отказываются. Это очень важно - включиться в борьбу с наркоманией и предостеречь подрастающее поколение, говорил участники семинара. Сегодня в рамках республиканского семинара, который провел центр психологическо-педагогической медицинской соцпомощи, обсудили проведение тестирования несовершеннолетних. В этом году оно состоится в электронном варианте. Дети с 13 до 14 лет будут проходить его с согласия родителей, остальные решают самостоятельно.Цель мероприятия – методическая поддержка педагогов в деле профилактики раннего выявления употребления наркотиков и психотропных веществ среди учащихся. Об этом же ранее говорили на заседании антинаркотической комиссии при главе региона.Дело в том, что тест анонимный, в некоторых случаях необходима и проверка родителей, однако, эта процедура добровольная, потому многие отказываются. Это очень важно - включиться в борьбу с наркоманией и предостеречь подрастающее поколение, говорил участники семинара.



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