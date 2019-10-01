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Сегодня, 16:13

В Калмыкии построят образовательные учреждения


В Калмыкии до 2021 года построят два образовательных учреждения в селах Троицкое и Малые Дербеты, а также дополнительное здание к кадетскому корпусу в Городовиковске. В рамках реализации программы «Современная школа», которая входит в целевой нацпроект дополнительно будут созданы более тысячи учебных мест.

Сын Джиргал Шураевой учится в седьмом классе Троицкой гимназии имени Городовикова во вторую смену. Из-за посещения секции ребенок, порой, не успевает выполнять домашнее задание. Потому новое образовательное учреждение на 528 мест, строительство которого в эти дни продолжается в райцентре, просто спасение, говорит Джиргал.

В этой гимназии учатся более девятисот человек, из них 63 ребенка – во вторую смену. Ежегодно их количество растет. Только в этом году здесь впервые за парты сели 107 малышей. 6-летнему Давиду Кашинову это только предстоит. Хотим пойти в новую школу, говорит мама – Лейла Шараева.

Скоро здесь появятся просторные и светлые классы с интерактивными досками, проекторами и цифровыми лабораториями. Общая территория новой школы – почти 5 гектаров. В будущем здесь появятся площадки для мини-футбола, баскетбола, волейбола, беговая дорожка и уличные тренажеры.

Будет благоустроена и полоса препятствий для начальной военной подготовки, а также учебная зона для растениеводства и детский парк отдыха. На реализацию проекта выделили более четырехсот пятидесяти пяти миллионов рублей.

Новая школа, а площадь ее более 12 тысяч квадратных метров, будет состоять из двух трехэтажных учебных корпусов. Здесь будет располагаться также бассейн, спортивный и актовый залы, библиотека.

Ежедневно ход строительства образовательного учреждения прямо из кабинета отслеживает профильный министр Николай Манцаев.

Всего на реализацию проекта «Современная школа» в Калмыкии до 2021 года планируют направить более 838 миллионов рублей. На экране в режиме онлайн - возведение дополнительного здания к Казачьему кадетскому корпусу. Здесь же строительство двух новых объектов в селах Малые Дербеты и Троицкое.

В Городовиковске строительство кадетского казачьего корпуса на 360 мест завершится уже до конца года. Общая стоимость объекта более 340 миллионов рублей. Закуплено новое современное оборудование для кабинетов, спортзала, столовой.

Возведение двух новых школ в Малодербетовском и Целинном районах планируют закончить до конца 2020.



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