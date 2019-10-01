Интервью депутата ЭГС

Отсутствие скверов, детских площадок и дорог в южном районе Элисты, а также водоснабжение поселка Аршан. Совсем скоро здесь начнутся работы по проведению водоразводящих сетей. Вот что в первую очередь интересовало депутата Элистинского горсобрания Олега Чудутова в концепции развития муниципалитета, представленной Дмитрием Трапезниковым.



Как считает Чудутов, затронуты самые основные проблемы столицы, которые не решались десятилетиями. Отсутствие скверов, детских площадок и дорог в южном районе Элисты, а также водоснабжение поселка Аршан. Совсем скоро здесь начнутся работы по проведению водоразводящих сетей. Вот что в первую очередь интересовало депутата Элистинского горсобрания Олега Чудутова в концепции развития муниципалитета, представленной Дмитрием Трапезниковым.Как считает Чудутов, затронуты самые основные проблемы столицы, которые не решались десятилетиями.



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