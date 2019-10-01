Несанкционированная свалка в Целинном районе

В Целинном районе активисты общественного народного фронта обнаружили несанкционированную свалку размером в несколько футбольных полей. Организации и местные жители свозят туда огромные объемы опила и бытовой мусор.



Как выяснилось, по документам территория принадлежит муниципалитету, а по факту владеет полигоном частное лицо.



Почти неделю активисты народного фронта следили за этой свалкой, расположенной всего в нескольких километров от села Троицкое. Эти фотографии теперь будут доказательством того, что отходы сбрасывают сюда не санкционировано.



На некоторых автомашинах даже заклеены номера. Как оказалось, мусор на этом полигоне оценивают не в кубометрах, а в грузовиках. Тому подтверждение вот эта аудиозапись.



Охарактеризовать местный рельеф можно в двух словах – горы мусора. Причем, здесь он на любой вкус: строительный, бытовой и навоз.



На этой несанкционированной свалке чего только нет. Вот старая стиральная машинка, а вот мебель и предмета быта. И сразу видно, что весь мусор отсортирован. К примеру, здесь расположен деревянный хлам.



А вот мешки уже заплесневелой пшеницы.



Здесь мешков примерно тридцать, написано пшеница высшего сорта..



Свидетелями того, что мусор на территорию незаконного полигона завозится ежедневно, стала и наша съемочная группа. Вот автомашина с отходами подъезжает к воротам свалки, заметив нашу камеру, сразу же уезжает. Чьи грузовики сбрасывают здесь мусор, человек, который якобы охраняет объект, ответить не смог.



Официально утилизацией коммунальных отходов в Элисте и районах занимается только региональный оператор по ТКО. Потому выяснять, кто владелец этого небольшого вагончика и кому оплачивают за возможность сбросить здесь мусор, придется правоохранительным органам.



В республике насчитывается 112 несанкционированных свалок, говорят специалисты Росприроднадзора. Вместе с активистами ОНФ они также выявляют стихийные свалки. Между организациями подписано соглашение об участии в контрольно-надзорных мероприятиях.



Эти документы подтверждают, что раньше свалка принадлежала муниципалитету. Но после того, как регоператор вступил в Целинном районе к в вывозу коммунальных отходов, полигон закрыли.



Активисты народного фронта, а также специалисты Росприроднадзора в эти дни готовят обращение о принятии соответствующих мер в надзорные органы и администрацию Целинного РМО. В Целинном районе активисты общественного народного фронта обнаружили несанкционированную свалку размером в несколько футбольных полей. Организации и местные жители свозят туда огромные объемы опила и бытовой мусор.Как выяснилось, по документам территория принадлежит муниципалитету, а по факту владеет полигоном частное лицо.Почти неделю активисты народного фронта следили за этой свалкой, расположенной всего в нескольких километров от села Троицкое. Эти фотографии теперь будут доказательством того, что отходы сбрасывают сюда не санкционировано.На некоторых автомашинах даже заклеены номера. Как оказалось, мусор на этом полигоне оценивают не в кубометрах, а в грузовиках. Тому подтверждение вот эта аудиозапись.Охарактеризовать местный рельеф можно в двух словах – горы мусора. Причем, здесь он на любой вкус: строительный, бытовой и навоз.На этой несанкционированной свалке чего только нет. Вот старая стиральная машинка, а вот мебель и предмета быта. И сразу видно, что весь мусор отсортирован. К примеру, здесь расположен деревянный хлам.А вот мешки уже заплесневелой пшеницы.Здесь мешков примерно тридцать, написано пшеница высшего сорта..Свидетелями того, что мусор на территорию незаконного полигона завозится ежедневно, стала и наша съемочная группа. Вот автомашина с отходами подъезжает к воротам свалки, заметив нашу камеру, сразу же уезжает. Чьи грузовики сбрасывают здесь мусор, человек, который якобы охраняет объект, ответить не смог.Официально утилизацией коммунальных отходов в Элисте и районах занимается только региональный оператор по ТКО. Потому выяснять, кто владелец этого небольшого вагончика и кому оплачивают за возможность сбросить здесь мусор, придется правоохранительным органам.В республике насчитывается 112 несанкционированных свалок, говорят специалисты Росприроднадзора. Вместе с активистами ОНФ они также выявляют стихийные свалки. Между организациями подписано соглашение об участии в контрольно-надзорных мероприятиях.Эти документы подтверждают, что раньше свалка принадлежала муниципалитету. Но после того, как регоператор вступил в Целинном районе к в вывозу коммунальных отходов, полигон закрыли.Активисты народного фронта, а также специалисты Росприроднадзора в эти дни готовят обращение о принятии соответствующих мер в надзорные органы и администрацию Целинного РМО.



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