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Сегодня, 18:02

На мемориальном комплексе организовали субботник


На мемориальном комплексе воинам 28 армии в поселке Хулхута Яшкульского района сегодня организовали субботник по инициативе министерств строительства Калмыкии и Астраханской области, а также экологического ведомства степной республики.

Как было озвучено, на мемориале планируется высадить 150 можжевельников, 40 кустов барбариса и около 60 кустов роз. Также здесь будет установлена система освещения.



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