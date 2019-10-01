На мемориальном комплексе организовали субботник

На мемориальном комплексе воинам 28 армии в поселке Хулхута Яшкульского района сегодня организовали субботник по инициативе министерств строительства Калмыкии и Астраханской области, а также экологического ведомства степной республики.



Как было озвучено, на мемориале планируется высадить 150 можжевельников, 40 кустов барбариса и около 60 кустов роз. Также здесь будет установлена система освещения. На мемориальном комплексе воинам 28 армии в поселке Хулхута Яшкульского района сегодня организовали субботник по инициативе министерств строительства Калмыкии и Астраханской области, а также экологического ведомства степной республики.Как было озвучено, на мемориале планируется высадить 150 можжевельников, 40 кустов барбариса и около 60 кустов роз. Также здесь будет установлена система освещения.



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