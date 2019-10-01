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Сегодня, 17:58

Перезахоронены останки солдата Санжи Манжикова


В поселке Орджоникидзевский близи Черкесска перезахоронили останки советского солдата, уроженца Калмыкии Санжи Манжикова. В августе поисковые отряды КЧР и Краснодарского края обнаружили останки трех человек в Урупском районе.

Удалось установить личность только старшего сержанта 25 пограничного полка Манжикова. Траурная церемония состоялась в очередную годовщину полного освобождения Северного Кавказа от немецко-фашистских захватчиков.

«Никто не забыт, ничто не забыто», «война не закончена, пока не похоронен последний солдат» с таких слов начался траурный митинг, посвященный памяти героев оборонявших Кавказ.

Спустя более чем семьдесят лет после победы в Великой Отечественной Войне не известно точное количество погибших и пропавших без вести забытых защитников Родины. И долг каждого чтить и возрождать память о них.

На таком важном мероприятии присутствовали представители администрации Карачаевска, духовенства и руководители общественных организаций.

После завершения торжественной части начался обряд захоронения. Каждый год Союз поисковых отрядов России предает земле до десятка тысяч погибших солдат. Народы Кавказа вместе с другими народами Советского Союза грудью вставали на защиту Родины.

Немалое количество солдат во время Великой Отечественной Войны попросту осталось лежать там, где их встретила вражеская пуля. Останки защитников Кавказа так же были найдены с помощью поискового отряда.

По их данным в одном из боёв без вести пропали трое бойцов. Их останки и обнаружили поисковики. Но удалось опознать только старшего сержанта Санжи Сарановича Манжикова.

Так же на митинг пригласили родственников найденного солдата. Для семьи Манжиковых Санжи Саранович является дедушкой.

В следующем году Россия будет отмечать знаменательную дату - 75-летие Великой Победы. Работы у поисковиков не заканчиваются. Ведь ещё не мало не найденных солдат. И их имена тоже будут увековечены.



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