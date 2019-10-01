Бату Хасиков принял участие в заседании правительства России

Сегодня Бату Хасиков вместе с другими главами регионов принял участие в заседании правительства России, которое провел Дмитрий Медведев. Обсудили подготовку индивидуальных программ развития регионов, в которых социально-экономическое развитие пока остается на невысоком уровне. Сегодня Бату Хасиков вместе с другими главами регионов принял участие в заседании правительства России, которое провел Дмитрий Медведев. Обсудили подготовку индивидуальных программ развития регионов, в которых социально-экономическое развитие пока остается на невысоком уровне.



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