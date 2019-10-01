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Сегодня, 13:02

Калмыцкие спортсменки завоевали путевку на первенство страны


Калмыцкие спортсменки завоевали путевку на первенство страны по самбо, которое состоится в следующем году. Таковы итоги Всероссийского турнира в Воронежской области среди юношей и девушек 12-13 лет. В соревнованиях принимали участие более 450 ребят из 27 регионов.

Юные самбисты боролись не только за золото, на кону была путевка на всероссийский чемпионат. Калмыкию представили 20 спортсменов. В разных весовых категориях 1 место заняла Цагана Гучинова, серебро – на счету Полины Баталаевой и Айланы Лиджиевой, бронза – у Баины Лиджиевой.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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