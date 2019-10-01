Актеры драмтеатра проводят генеральную репетицию

Труппа Национального драмтеатра проводит генеральную репетицию спектакля «Свадьба кочевников» в постановке заслуженного деятеля искусств России и Калмыкии Бориса Манджиева. Артисты находятся на гастролях в Тыве. Подготовка к премьере заняла больше полугода.



На сцене предстанет многовековая уникальная культура тувинцев. Это история двух родов, которые решают соединить жизни двух любящих людей и сыграть свадьбу по всем канонам. Уже в эту субботу новый спектакль увидят жители и гости Кызыла.



Также эту постановку Манджиев планирует показать и в Калмыкии. Труппа Национального драмтеатра проводит генеральную репетицию спектакля «Свадьба кочевников» в постановке заслуженного деятеля искусств России и Калмыкии Бориса Манджиева. Артисты находятся на гастролях в Тыве. Подготовка к премьере заняла больше полугода.На сцене предстанет многовековая уникальная культура тувинцев. Это история двух родов, которые решают соединить жизни двух любящих людей и сыграть свадьбу по всем канонам. Уже в эту субботу новый спектакль увидят жители и гости Кызыла.Также эту постановку Манджиев планирует показать и в Калмыкии.



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