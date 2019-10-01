Здесь и сейчас: о гастролях в Татарстан

Сегодня в прямом эфире «Радио России – Калмыкия» очередной выпуск интерактивной общественно-политической программы «Здесь и сейчас». На этот раз гости студии руководитель и артисты республиканского русского театра драмы и комедии расскажут о гастролях в Татарстан.



Слушайте программу «Здесь и сейчас» в 13 часов 14 минут на частоте 102 и 7 ФМ. И смотрите видеотрансляцию канала «Радио Калмыкии» в Ютьюб. Телефон в студии 4-11-26. Сегодня в прямом эфире «Радио России – Калмыкия» очередной выпуск интерактивной общественно-политической программы «Здесь и сейчас». На этот раз гости студии руководитель и артисты республиканского русского театра драмы и комедии расскажут о гастролях в Татарстан.Слушайте программу «Здесь и сейчас» в 13 часов 14 минут на частоте 102 и 7 ФМ. И смотрите видеотрансляцию канала «Радио Калмыкии» в Ютьюб. Телефон в студии 4-11-26.



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