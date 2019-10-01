Вечер памяти Лиджи Исмалиевича Манджиева

Мероприятие к 100-летию со дня рождения Героя Советского союза Лиджи Манджиева, состоялось сегодня в национальной библиотеке. Еще раз почтить память фронтовика, первого директора телерадиоцентра степной республики пришли друзья, коллеги, и школьники.



По инициативе ГТРК «Калмыкия» была выпущена книга, это воспоминания о детстве и о первых днях войны. Лиджи Манджиев родился на Каспии, в местечке Бяха. В возрасте 20 лет добровольно ушел на фронт.



В 1943 при форсировании Днепра он своими руками спас баржу орудийного расчета, которым и командовал. На вечере памяти коллектив ГТРК «Калмыкия» передал издание под названием «Июнь 41-го» в фонд библиотеки. Мероприятие к 100-летию со дня рождения Героя Советского союза Лиджи Манджиева, состоялось сегодня в национальной библиотеке. Еще раз почтить память фронтовика, первого директора телерадиоцентра степной республики пришли друзья, коллеги, и школьники.По инициативе ГТРК «Калмыкия» была выпущена книга, это воспоминания о детстве и о первых днях войны. Лиджи Манджиев родился на Каспии, в местечке Бяха. В возрасте 20 лет добровольно ушел на фронт.В 1943 при форсировании Днепра он своими руками спас баржу орудийного расчета, которым и командовал. На вечере памяти коллектив ГТРК «Калмыкия» передал издание под названием «Июнь 41-го» в фонд библиотеки.



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