В Калмыкии появился памятник Чингисхану. На территории поселка Привольный Яшкульского района сегодня торжественно открыли скульптурный ансамбль великому полководцу, основателю Монгольской империи.



Строительство велось на средства племзавода «Улан Хееч» и на народные пожертвования. Местные жители уверены, что монумент великому полководцу станет визитной карточкой не только РМО, но и всей республики.



Памятник Чингисхану теперь станет главной достопримечательностью Яшкульского района и местом притяжения туристов.



На торжество собрался весь поселок. Каждый внес свою лепту в строительство. Идея воздвигнуть памятник принадлежит первому директору племзавода Улан Хееч Петру Менкнасунову. Воплотить ее смог нынешний руководитель.



Это была давняя мечта, говорит он, чтобы на земле потомков Чингисхана появился мемориал, который станет достопримечательностью.



Это, пожалуй, первое в России воплощение великого полководца в камне. Четырёхметровая фигура восседает на большом троне в окружении воинов-защитников. Плита установлена на цилиндрическом основании. На тодо бичиг здесь написано имя и высечены годы жизни Чингисхана.



4-метровую скульптуру великого полководца удерживают на троне воины, олицетворяющие собой 4 монгольских племени, которые в 1206 году провозгласили Темучина великим ханом, вошедшим в историю как Чингисхан.



Строительство велось поэтапно в течение двух лет. Сначала изготовили фигуру, затем воинов, поддерживающих е его на троне, говорит автор монумента, скульптор Тавн Шалхаков. Самое сложное было, говорит он, отразить всю мощь и величие исторической личности.



Сегодня имя воина, объединившего монгольский народ и завоевавшего полмира, известно каждому. А местные жители еще и подчеркивают историческую связь кочевников-ойратов с великим ханом. По мнению выступавших, памятник позволит пробудить интерес к истории у молодежи.



Жители поселка надеются, что необычный памятник станет центром притяжения туристов.



Теперь с появлением памятника необходима и сопутствующая инфраструктура – места общепита и проживания туристов. Руководство СПК уже сейчас думает над этим.



И возможно, в скором будущем, одно из ведущих хозяйств в республике, славящееся своими достижениями в овцеводстве, станет еще и туристической Меккой. А памятник, возвышающийся посреди бескрайней степи, обязательным для посещения. В Калмыкии появился памятник Чингисхану. На территории поселка Привольный Яшкульского района сегодня торжественно открыли скульптурный ансамбль великому полководцу, основателю Монгольской империи.Строительство велось на средства племзавода «Улан Хееч» и на народные пожертвования. Местные жители уверены, что монумент великому полководцу станет визитной карточкой не только РМО, но и всей республики.Памятник Чингисхану теперь станет главной достопримечательностью Яшкульского района и местом притяжения туристов.На торжество собрался весь поселок. Каждый внес свою лепту в строительство. Идея воздвигнуть памятник принадлежит первому директору племзавода Улан Хееч Петру Менкнасунову. Воплотить ее смог нынешний руководитель.Это была давняя мечта, говорит он, чтобы на земле потомков Чингисхана появился мемориал, который станет достопримечательностью.Это, пожалуй, первое в России воплощение великого полководца в камне. Четырёхметровая фигура восседает на большом троне в окружении воинов-защитников. Плита установлена на цилиндрическом основании. На тодо бичиг здесь написано имя и высечены годы жизни Чингисхана.4-метровую скульптуру великого полководца удерживают на троне воины, олицетворяющие собой 4 монгольских племени, которые в 1206 году провозгласили Темучина великим ханом, вошедшим в историю как Чингисхан.Строительство велось поэтапно в течение двух лет. Сначала изготовили фигуру, затем воинов, поддерживающих е его на троне, говорит автор монумента, скульптор Тавн Шалхаков. Самое сложное было, говорит он, отразить всю мощь и величие исторической личности.Сегодня имя воина, объединившего монгольский народ и завоевавшего полмира, известно каждому. А местные жители еще и подчеркивают историческую связь кочевников-ойратов с великим ханом. По мнению выступавших, памятник позволит пробудить интерес к истории у молодежи.Жители поселка надеются, что необычный памятник станет центром притяжения туристов.Теперь с появлением памятника необходима и сопутствующая инфраструктура – места общепита и проживания туристов. Руководство СПК уже сейчас думает над этим.И возможно, в скором будущем, одно из ведущих хозяйств в республике, славящееся своими достижениями в овцеводстве, станет еще и туристической Меккой. А памятник, возвышающийся посреди бескрайней степи, обязательным для посещения.



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