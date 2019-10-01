Депутаты ЭГС анализируют план развития города

Депутаты Элистинского городского собрания в деталях анализируют комплексный план развития города, который был представлен исполняющим обязанности главы администрации Дмитрием Трапезниковым в ходе общественных слушаний. Оценивая основные позиции документа, они отмечают, что это своего рода руководство к действию.



При этом необходимо тщательно проработать каждый пункт. Особенно в части, касающейся формирования бюджета степной столицы, говорит заместитель председателя ЭГС Сергей Дорджиев. По его словам, были затронуты все аспекты жизни города.



Однако, муниципальные предприятия также нуждаются в бюджетных средствах, хотя в то же время, мы понимаем что в рамках бюджета нынешнего года, этого сделать будет невозможно, учитывая то что он уже дефицитный, отметил депутат.



Развитие городского хозяйства. В том числе установка умных остановок, благоустройство окраин Элисты. Вот на что, в первую очередь, обратил внимание директор городского зеленого хозяйства Андрей Шеркешев в концепции развития муниципалитета, представленной исполняющим обязанности сити-менеджера Дмитрием Трапезниковым. Депутаты Элистинского городского собрания в деталях анализируют комплексный план развития города, который был представлен исполняющим обязанности главы администрации Дмитрием Трапезниковым в ходе общественных слушаний. Оценивая основные позиции документа, они отмечают, что это своего рода руководство к действию.При этом необходимо тщательно проработать каждый пункт. Особенно в части, касающейся формирования бюджета степной столицы, говорит заместитель председателя ЭГС Сергей Дорджиев. По его словам, были затронуты все аспекты жизни города.Однако, муниципальные предприятия также нуждаются в бюджетных средствах, хотя в то же время, мы понимаем что в рамках бюджета нынешнего года, этого сделать будет невозможно, учитывая то что он уже дефицитный, отметил депутат.Развитие городского хозяйства. В том числе установка умных остановок, благоустройство окраин Элисты. Вот на что, в первую очередь, обратил внимание директор городского зеленого хозяйства Андрей Шеркешев в концепции развития муниципалитета, представленной исполняющим обязанности сити-менеджера Дмитрием Трапезниковым.



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