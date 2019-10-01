К зимнему сезону школы республики полностью готовы

К зимнему сезону образовательные учреждения региона готовы стопроцентно. С сегодняшнего дня тепло пришло в детские сады Целинного РМО. А в начале месяца затопили во всех дошкольных организациях Кетченеровского.



Что касается школ, то в Черноземельском и Сарпинском районах сезон начали раньше - 7 и 8 октября соответственно. В этом году будут газифицированы Коробкинская школа в Сарпинском и Молодежненская в Яшкульском РМО.



Тем самым, в республике только в поселках Каажихин и Белозерский образовательные учреждения продолжат обогреваться за счет твердого топлива. К зимнему сезону образовательные учреждения региона готовы стопроцентно. С сегодняшнего дня тепло пришло в детские сады Целинного РМО. А в начале месяца затопили во всех дошкольных организациях Кетченеровского.Что касается школ, то в Черноземельском и Сарпинском районах сезон начали раньше - 7 и 8 октября соответственно. В этом году будут газифицированы Коробкинская школа в Сарпинском и Молодежненская в Яшкульском РМО.Тем самым, в республике только в поселках Каажихин и Белозерский образовательные учреждения продолжат обогреваться за счет твердого топлива.



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