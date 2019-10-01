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Сегодня, 12:33

В Калмыкии расширяются детские сады


Для самых маленьких элистинцев свои двери в скором времени распахнут пять дошкольных учреждений. К ним были пристроены дополнительные помещения для размещения детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. Строительно-монтажные работы завершены, группы полностью готовы для приема детей.

Списки групп также уже сформированы. Осталось дождаться положительного заключения госэкспертизы на ввод объектов в эксплуатацию.

Детский сад «Дельфинчик» комбинированного вида. Его посещают и дети с неразвитым речевым аппаратом. Таких групп в саду четыре. В каждой из них работает логопед.

Новые группы в 25 элистинском детсаду предназначены для малышей от двух месяцев. Для них здесь постарались создать необходимые условия. Например, в этой небольшой комнате мамы могут в любой момент прийти и покормить своих чад.

В игровой комнате воспитатели разложили по местам игрушки, пазлы и многое другое для развития малышей. Чтобы периодически проводить в помещении очистку воздуха на стене установили кварцевую лампу. А для поддержания оптимальной температуры в любое время года имеется сплит-система.

Комфортные условия созданы также в санитарно-гигиеническом кабинете. Помимо маленьких унитазов и раковин есть здесь и ванна. А в спальне помимо обычных, есть и кровати для самых маленьких.

Возведение этой пристройки, как и еще пяти в дошкольных учреждениях города уже полностью завершено. Эта рассчитана на две группы по двадцать детей. Теперь остается дождаться официального разрешения на ввод зданий в эксплуатацию.

Всего семь подобных пристроек будут введены в эксплуатация до конца этого года в Элисте и одна в селе Троицкое Целинного района.

Дополнительные места в дошкольных учреждениях были созданы в рамках нацпроекта «Демография». Еще один объект для самых маленьких возводится в степной столице по улице Серова.

А чтобы родители в любой момент смогли посмотреть, чем занимается их ребенок, в групповых комнатах установлено видеонаблюдение.



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