Бывший заместитель главы Элисты предстанет перед судом

Экс-заместитель главы городской администрации предстанет перед судом. Его обвиняют во взяточничестве. Заключение утверждено прокурорам республики и направлено в элистинский городской суд для рассмотрения по существу. Согласно законодательству ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет и штраф в размере шестидесятикратной суммы взятки. Экс-заместитель главы городской администрации предстанет перед судом. Его обвиняют во взяточничестве. Заключение утверждено прокурорам республики и направлено в элистинский городской суд для рассмотрения по существу. Согласно законодательству ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет и штраф в размере шестидесятикратной суммы взятки.



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