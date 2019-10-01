В администрации Элисты прошли общественные слушания

Представлен комплексный план социально-экономического развития Элиста. На общественных слушаниях с докладом выступил исполняющий обязанности Главы администрации города Дмитрий Трапезников. Своим мнением поделились представители народного фронта, общественной палаты, члены ЭГС.



Так, по словам Чимида Джангаева, документ затронул все основные проблемы. Были представлены и реальные способы их решения. Как он отметил, план не сосредоточен на сиюминутных, мелких проблемах, скорее, выстроена стратегия на несколько лет вперед.



Среди тех, кто присутствовал на общественных слушаниях - ректор КалмГУ. Напомним, в прошлом году университет выиграл грант по разработке стратегического планирования Республики.



Бадма Салаев отметил, что при разработке подобного рода программ нужно чётко понимать стратегические задачи и цели.



Что касается роли КалмГУ, то мы занимаемся подготовкой кадров, это важная задача, и мы заинтересованы в том, чтобы наши выпускники оставались в республике и были трудоустроены, подчеркнул Салаев. Представлен комплексный план социально-экономического развития Элиста. На общественных слушаниях с докладом выступил исполняющий обязанности Главы администрации города Дмитрий Трапезников. Своим мнением поделились представители народного фронта, общественной палаты, члены ЭГС.Так, по словам Чимида Джангаева, документ затронул все основные проблемы. Были представлены и реальные способы их решения. Как он отметил, план не сосредоточен на сиюминутных, мелких проблемах, скорее, выстроена стратегия на несколько лет вперед.Среди тех, кто присутствовал на общественных слушаниях - ректор КалмГУ. Напомним, в прошлом году университет выиграл грант по разработке стратегического планирования Республики.Бадма Салаев отметил, что при разработке подобного рода программ нужно чётко понимать стратегические задачи и цели.Что касается роли КалмГУ, то мы занимаемся подготовкой кадров, это важная задача, и мы заинтересованы в том, чтобы наши выпускники оставались в республике и были трудоустроены, подчеркнул Салаев.



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