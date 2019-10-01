Продолжается национальный интернет-проект "Город России". Победителя выбирают путем онлайн-голосования. Всего раз с 2012 года лучшим был признан представитель Южного федерального округа. На сегодня степная столица занимает 10 место в рейтинге самых привлекательных и узнаваемых административных центров субъектов. Продолжается национальный интернет-проект "Город России". Победителя выбирают путем онлайн-голосования. Всего раз с 2012 года лучшим был признан представитель Южного федерального округа. На сегодня степная столица занимает 10 место в рейтинге самых привлекательных и узнаваемых административных центров субъектов.



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