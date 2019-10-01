В Москве начала работу агропромышленная выставка

Сегодня в Москве на ВДНХ начала работу 21 агропромышленная выставка "Золотая осень-2019". Свои достижения в развитии агропромышленного комплекса представляют 50 регионов. Это и продукция, которая с успехом экспортируется, и презентация проектов сельских территорий.



Председатель российского правительства Дмитрий Медведев, открывший выставку, отметил, что это возможность познакомиться с региональными брендами. В экспозиции участвуют и 77 иностранных компаний, которые заинтересованы в сотрудничестве с российским бизнесом.



Впервые в рамках этого мероприятия состоится агропромышленный форум, где будут обсуждены перспективы глобального рынка продовольствия, производства экологической и органической продукции.



С каждым годом программы форума выставки становится все интереснее и масштабнее, отметил премьер-министр.



Среди участников и 7 предприятий Калмыкии, представляющих Черноземельский, Приютненский, Яшкульский, Малодербетовский районы. Фермеры степной республике во главе с профильным министром привезли на форум презентационные материалы, в связи с тем, что животные, предназначенные для экспозиции, находятся на карантине.



В составе делегации 33 человека – это главы РМО и самих предприятий. Вот что сообщает по телефону профильный министр Санал Адьяев. Сегодня в Москве на ВДНХ начала работу 21 агропромышленная выставка "Золотая осень-2019". Свои достижения в развитии агропромышленного комплекса представляют 50 регионов. Это и продукция, которая с успехом экспортируется, и презентация проектов сельских территорий.Председатель российского правительства Дмитрий Медведев, открывший выставку, отметил, что это возможность познакомиться с региональными брендами. В экспозиции участвуют и 77 иностранных компаний, которые заинтересованы в сотрудничестве с российским бизнесом.Впервые в рамках этого мероприятия состоится агропромышленный форум, где будут обсуждены перспективы глобального рынка продовольствия, производства экологической и органической продукции.С каждым годом программы форума выставки становится все интереснее и масштабнее, отметил премьер-министр.Среди участников и 7 предприятий Калмыкии, представляющих Черноземельский, Приютненский, Яшкульский, Малодербетовский районы. Фермеры степной республике во главе с профильным министром привезли на форум презентационные материалы, в связи с тем, что животные, предназначенные для экспозиции, находятся на карантине.В составе делегации 33 человека – это главы РМО и самих предприятий. Вот что сообщает по телефону профильный министр Санал Адьяев.



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