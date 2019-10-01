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Сегодня, 14:59

Ректор КалмГУ провел пресс-конференцию


Сегодня ректор КалмГУ провел пресс-конференцию, на которой подвёл итоги поездки в Иран и рассказал о предстоящем международном форуме «Один пояс один путь».

На прошедшей неделе делегация КалмГУ приняла участие в генеральной ассамблее государственных университетов Прикаспийских стран, в их числе: Россия, Иран, Азербайджан, Казахстан и Туркменистан. Участники призывали к объединению прикаспийских стран через науку и образование.

В ассамблее приняли участие практически все вузы и научно-исследовательские институты Прикаспия. Также сегодня были подписаны соглашения с 15 китайскими вузами. Это обмен студентами, обмен академическим опытом и изучение китайского языка, актуального на сегодняшний день, отметил ректор.



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