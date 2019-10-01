Сегодня ректор КалмГУ провел пресс-конференцию, на которой подвёл итоги поездки в Иран и рассказал о предстоящем международном форуме «Один пояс один путь».



На прошедшей неделе делегация КалмГУ приняла участие в генеральной ассамблее государственных университетов Прикаспийских стран, в их числе: Россия, Иран, Азербайджан, Казахстан и Туркменистан. Участники призывали к объединению прикаспийских стран через науку и образование.



В ассамблее приняли участие практически все вузы и научно-исследовательские институты Прикаспия. Также сегодня были подписаны соглашения с 15 китайскими вузами. Это обмен студентами, обмен академическим опытом и изучение китайского языка, актуального на сегодняшний день, отметил ректор. Сегодня ректор КалмГУ провел пресс-конференцию, на которой подвёл итоги поездки в Иран и рассказал о предстоящем международном форуме «Один пояс один путь».На прошедшей неделе делегация КалмГУ приняла участие в генеральной ассамблее государственных университетов Прикаспийских стран, в их числе: Россия, Иран, Азербайджан, Казахстан и Туркменистан. Участники призывали к объединению прикаспийских стран через науку и образование.В ассамблее приняли участие практически все вузы и научно-исследовательские институты Прикаспия. Также сегодня были подписаны соглашения с 15 китайскими вузами. Это обмен студентами, обмен академическим опытом и изучение китайского языка, актуального на сегодняшний день, отметил ректор.



Смотреть полный выпуск новостей



