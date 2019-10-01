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Сегодня, 13:15

В Элисте состоится вечер памяти Валентины Ильцарановой


В этом году 80-летие отметила бы народная артистка России Валентина Ильцаранова. Петь она любила с малых лет. Многие композиции будущая звезда узнала от своей бабушки, знатока устного народного творчества.

Трудовая деятельность «степного жаворонка», как ее называли поклонники, неразрывно связана со сценой, в том числе с калмыцким государственным ансамблем «Тюльпан». Бесценный вклад она внесла в развитие радиовещания республики. И по сей день ее голос, ее отношение к ремеслу – достойный пример для подражания.

За уникальный тембр голоса в народе ее звали «степным жаворонком». Для поклонников она была олицетворением народного таланта. Валентина Бадминовна говорила, что каждую песню она поет о калмыцкой степи и ее людях. Произведения «Элстин вальс» и «Ээжин дун» навсегда увековечили имя артистки в музыкальной истории.

Завоевать сердца зрителей, так же как Валентина Ильцаранова, мечтают все начинающие музыканты, говорит студентка колледжа искусств Амуля Дюдишева. Девушка восхищается легендарной артисткой, сама поет с малых лет.

Рассказывает, что начинала заниматься народным фольклором, теперь учится академическому вокалу. Впервые Валентину Бадминовну она увидела по телевизору с исполнением песни «Легенды о лотосе».

Народная артистка России, любимица публики - ее всегда с теплотой и восторгом встречали зрители, но всего этого могло бы и не быть. Ведь мама будущей певицы мечтала, что дочь станет ветеринарным техником. Но как рассказывала сама Ильцаранова, она с детства была влюблена в песню и уже с 6 лет свободно выступала на сцене.

Ее творчество было тесно связано с комитетом калмыцкого телерадиовещания. Как вспоминает звукорежиссер Савр Манджиев, певица была настолько частым гостем в студии, что казалась штатным сотрудником. Все музыкальные передачи и проекты проходили с ее участием.

И до сих пор в фондах калмыцкого радио бережно хранят оригинальные записи песен Валентины Ильцарановой. К 80-летию со дня рождения артистки радио Калмыкии совместно с союзом композиторов республики запустили проект, который так и называется «Степной жаворонок».

Своим отношением к профессии Валентина Бадминовна всегда являлась примером для многих поколений артистов. Ее знали в каждом уголке республике. Она не раз объезжала районы и собирала народные песни.

Вместе с музыкантами Петром Чонкушевым, Аркадием Манджиевым они кропотливо создавали золотой фонд народного творчества, произведения коорого и по сей день не теряют популярности.

К 80-летию со дня рождения Валентины Ильцарановой будет проведен республиканский конкурс песни. Сейчас идут отборочные туры в районах. А в колледже искусств имени Чонкушова состоится вечер памяти, посвященный творчеству уникальной певицы. Амуля Дюдишева исполнит любимые композиции легендарной артистки.



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