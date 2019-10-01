В Яшкульском районе состоится открытие памятника Чингисхану

Сегодня в поселке Улан Хееч Яшкульского района состоится открытие памятника легендарному полководцу, основателю Монгольской империи Чингисхану. Возведение сооружения началось еще в прошлом году.



На этих кадрах – начало второго этапа строительства. Высота монумента примерно 3 метра. Идея его установить принадлежит руководителю хозяйства.



Объект сочетает в себе традиционные архитектурные мотивы и инновационные технологии. Сооружение возводилось за счет средств племзавода и на пожертвования желающих. Сегодня в поселке Улан Хееч Яшкульского района состоится открытие памятника легендарному полководцу, основателю Монгольской империи Чингисхану. Возведение сооружения началось еще в прошлом году.На этих кадрах – начало второго этапа строительства. Высота монумента примерно 3 метра. Идея его установить принадлежит руководителю хозяйства.Объект сочетает в себе традиционные архитектурные мотивы и инновационные технологии. Сооружение возводилось за счет средств племзавода и на пожертвования желающих.



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