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Сегодня, 13:00

В Яшкульском районе состоится открытие памятника Чингисхану


Сегодня в поселке Улан Хееч Яшкульского района состоится открытие памятника легендарному полководцу, основателю Монгольской империи Чингисхану. Возведение сооружения началось еще в прошлом году.

На этих кадрах – начало второго этапа строительства. Высота монумента примерно 3 метра. Идея его установить принадлежит руководителю хозяйства.

Объект сочетает в себе традиционные архитектурные мотивы и инновационные технологии. Сооружение возводилось за счет средств племзавода и на пожертвования желающих.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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