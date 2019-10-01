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Сегодня, 12:55

Продукция животноводства Калмыкии идет на экспорт


Cельхозтоваропроизводители Калмыкии активно включаются в процесс экспорта продукции животноводства и живых животных. Так, с начала текущего года за рубеж была отправлена 1 партия лошадей и 13 партий охлажденной баранины.

Они были доставлены в Монгольскую Народную Республику и Иран соответственно. Об этом сообщают сегодня в региональном управлении Россельхознадзора. Ведомство является гарантом безопасности поставляемой на экспорт продукции.

Поэтому каждая партия подвергается тщательному досмотру, в ходе которого специалист проводит визуальный осмотр, рассматривает и проверяет ветеринарные сопроводительные документы, результаты лабораторных исследований.



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